نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام يوقع على سوبر هاتريك في شباك فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الفاصلة للدوري المصري الممتاز.

ورفع وسام أبو علي حصيلة أهداف فريقه لثلاثية في الدقيقة 55 ليوقع على الهدف الهاتريك الأول في هذا الموسم والثاني له مع الأهلي.

ولم يمهل وسام أبو علي الضيوف سوى دقائق ليسجل الهدف الرابع ويوقع على اول سوبر هاتريك

نتيجة الشوط الأول

وسام أبو علي قد افتتح هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 10 من عمر اللقاء، بعد عرضية مميزة من أحمد نبيل كوكا ليودعها وسام في الشباك.

وعزز أبو علي التقدم بهدف ثان في الدقيقة 33 ليضع الأهلي على مقربة من التتويج

ويأمل الأهلي في الحسم من أجل التتويج باللقب المحلي على حساب بيراميدز.

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل "كوكا" - ياسر إبراهيم – مصطفى العش – محمد هاني

الوسط: عمرو السولية – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: أشرف بنشرقي – وسام أبو علي – طاهر محمد طاهر

دكة البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول.