نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثنائية وسام أبو علي.. الأهلي يقترب من التتويج بالدوري أمام فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الفاصلة للدوري المصري الممتاز.

وتقدم الأهلي على حساب فاركو بثنائية دون رد برعاية وسام أبوعلي.

وسام أبو علي قد افتتح هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 10 من عمر اللقاء، بعد عرضية مميزة من أحمد نبيل كوكا ليودعها وسام في الشباك.

وعزز أبو علي التقدم بهدف ثان في الدقيقة 33 ليضع الأهلي على مقربة من التتويج

ويأمل الأهلي في الحسم من أجل التتويج باللقب المحلي على حساب بيراميدز.

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل "كوكا" - ياسر إبراهيم – مصطفى العش – محمد هاني

الوسط: عمرو السولية – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: أشرف بنشرقي – وسام أبو علي – طاهر محمد طاهر

دكة البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول.