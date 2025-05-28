نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يودع 3 مساعدين لجوارديولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن رحيل ثلاثة من المدربين المساعدين في الجهاز الفني، وهم خوانما ليلو وإينيغو دومينغيز وكارلوس فيسنز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ليلو ودومينغيز سيغادران بمجرد نهاية عقودهما في الأسابيع المقبلة، فيما سيتولى مواطنهما الإسباني فيسنز مسؤولية تدريب سبورتنيغ براغا البرتغالي.

وقال مانشستر سيتي، في بيان له، إن ليلو، والذي جاء مساعدًا لبيب جوارديولا في عام 2020 ثم غادر للسد القطري في 2022 قبل العودة مجددًا إلى سيتي في 2023، أبدى رغبته في العودة إلى بلاده إسبانيا.

وتم تعيين دومينيغيز حينما بدأ ليلو فترته الثانية مع النادي، فيما انضم فيسنز للفريق في عام 2017، حيث ساعد فريقًا أقل من 18 عامًا في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم أصبح في الجهاز الفني لغوارديولا منذ عام 2020 ولمدة أربعة أعوام.

وكان فريق المدرب جوارديولا قد أنهى الموسم دون أي لقب للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام، لكنه ضمن مكانه في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، بعدما أنهى الدوري في المركز الثالث خلف البطل ليفربول والوصيف آرسنال.

