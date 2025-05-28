وسام أبو علي يسجل الهدف الثاني لصالح الأهلي في شباك فاركو

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أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الفاصلة للدوري المصري الممتاز.

وسام أبو علي يسجل الهدف الثاني لصالح الأهلي

وعزز وسام أبو علي التقدم بهدف ثان في الدقيقة 33 ليضع الأهلي على مقربة من التتويج.

وكان وسام أبو علي قد افتتح هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 10 من عمر اللقاء، بعد عرضية مميزة من أحمد نبيل كوكا ليودعها وسام في الشباك.

ويأمل الأهلي في الحسم من أجل التتويج باللقب المحلي على حساب بيراميدز.

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل "كوكا" - ياسر إبراهيم – مصطفى العش – محمد هاني

الوسط: عمرو السولية – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: أشرف بنشرقي – وسام أبو علي – طاهر محمد طاهر

دكة البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول.