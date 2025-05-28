نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يطلب السعة الكاملة لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب خلاله الموافقة على حضور الجماهير بالسعة الكاملة في مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر.

الزمالك يطلب السعة الكاملة لمباراة بيراميدز

وأكد مجلس إدارة الزمالك في خطابه على أهمية منح جماهير القلعة البيضاء الفرصة الكاملة لحضور المباراة، من أجل دعم الفريق ومساندته في المواجهة المرتقبة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره بيراميدز في نهائي كأس مصر، يوم 5 يونيو المقبل على ستاد القاهرة الدولي.