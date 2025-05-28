مقديشو ـ أ.ف.ب: شارك ثلاثة من أساطير كرة القدم الإفريقية السابقين الكاميروني صامويل إيتو والتوجولي إيمانويل أديبايور والنيجيري جاي جاي أوكوتشا في مباراة استعراضية أقيمت في الصومال امس الاول تهدف إلى استعادة صورة البلاد. وكان النجوم الثلاثة جزءا من «جولة السلام» التي يدعمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تأمل الصومال أن تساعدها على استضافة المباريات الدولية مرة أخرى. قاد النجوم الثلاثة منتخبا دوليا إلى فوز ساحق على منتخب محلي 8-4.

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