نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فاطمة" تؤجل صورة تجديد يامال الرسمية مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر لامين يامال تأجيل الصورة لتوقيع عقده الجديد مع برشلونة بسبب جدته "فاطمة"، إذ رفض التقاط الصور الرسمية دون وجودها، رغم إعلان النادي تمديد التعاقد حتى عام 2031.

وأثار عدم نشر الصورة الرسمية من مراسم توقيع العقد تساؤلات واسعة في وسائل الإعلام الإسبانية، خصوصًا أن الحدث يُعد أبرز الصفقات المنتظرة داخل أروقة النادي الكتالوني.

وقال برشلونة بطل الثنائية المحلية الدوري والكأس الموسم الفائت في بيان: "توصل برشلونة ولامين يامال إلى اتفاق بشأن تجديد عقده الذي سيربطه بالنادي حتى 30 يونيو عام 2031".

وكشفت الصحف الإسبانية أن يامال بات بعد تجديد عقده أحد أكثر اللاعبين أجرا في صفوف برشلونة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن القرار جاء بطلب من يامال نفسه، الذي أصرّ على عدم التوقيع أو الظهور أمام الكاميرات إلا بوجود جدته، أم والده.

ورغم حضور والده وأصدقائه، وزيارة وكيله خورخي مينديز في اليوم السابق، تمسّك يامال بموقفه، وأبلغ إدارة النادي برغبته في تأجيل اللحظة إلى حين حضور جدته.

وأعلن برشلونة تمديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو 2031 برسالة مقتضبة عبر حساباته الرسمية تحت عنوان "المستقبل هو الآن"، دون نشر أي صور توثّق التوقيع.