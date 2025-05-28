نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع على نجم سبورتنج لشبونة.. عدة أندية ترغب في ضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تضع عدد من أندية الدوري الخمسة الكبرى، فيكتور جيركيريس نجم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي وهداف الفريق دف لضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

سجل فيكتور غيوكيرس 62 هدفًا في عام 2024. من هذه الأهداف، سجل 52 هدفًا مع سبورتنغ لشبونة في 56 مباراة و10 أهداف مع منتخب السويد في 7 مباريات.

صراع على نجم سبورتنج لشبونة

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات، عن القيمة المحدده من قبل إدارة نادي سبورتنج لشبونة لبيع نجم الفريق وهي ٦٥ مليون يورو.



اضافت تقارير صحفية ان هناك صراع من قبل عدد من الأندية وهي يوفنتوس الإيطالي، لتعويض رحيل فلاهوفيتش، وارسنال الذي يسعى لدعم خط هجومه.

كشفت صحيفة اوجوجو البرتغالية عن دخول جيوكيريس ضمن دائرة اهتمامات نادى النصر السعودى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع انباء رحيل كريستيانو رونالدو.