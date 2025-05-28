تشكيل فاركو لمواجهة الأهلي في الدوري

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأهلي، في إطار الجولة التاسعة ضمن منافسات مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012