الرياضة

تشكيل فاركو لمواجهة الأهلي في الدوري

0 نشر
0 تبليغ

تشكيل فاركو لمواجهة الأهلي في الدوري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فاركو لمواجهة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأهلي، في إطار الجولة التاسعة ضمن منافسات مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: محمد عز – ياسين مرعي – أحمد عوض – جابر كامل

خط الوسط: أحمد البحراوي – باباكار نداي – محمود عماد – زهير المترجي

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر

دكة البدلاء:
محمود فرحات
بابا كار
رامي صبري
محمود عماد
جابر كامل
ياسين الملاح
محمد أيمن
زهير المترجي

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل "كوكا" - ياسر إبراهيم – مصطفى العش – محمد هاني

الوسط: عمرو السولية – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: أشرف بنشرقي – وسام أبو علي – طاهر محمد طاهر

دكة البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا