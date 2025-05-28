نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فاركو لمواجهة الأهلي في الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأهلي، في إطار الجولة التاسعة ضمن منافسات مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"
خط الدفاع: محمد عز – ياسين مرعي – أحمد عوض – جابر كامل
خط الوسط: أحمد البحراوي – باباكار نداي – محمود عماد – زهير المترجي
خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر
دكة البدلاء:
محمود فرحات
بابا كار
رامي صبري
محمود عماد
جابر كامل
ياسين الملاح
محمد أيمن
زهير المترجي
تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: أحمد نبيل "كوكا" - ياسر إبراهيم – مصطفى العش – محمد هاني
الوسط: عمرو السولية – مروان عطية – إمام عاشور
الهجوم: أشرف بنشرقي – وسام أبو علي – طاهر محمد طاهر
دكة البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول.