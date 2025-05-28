مدافع ليفركوزن يخضع للفحوصات الطبية تمهيدًا للانضمام إلى بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة -

يخضع الألماني جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن السابق للفحوصات الطبية اليوم الأربعاء، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف بايرن ميونخ، بشكل رسمي.

بايرن ميونخ بصدد الإعلان عن التعاقد مع جوناثان تاه

ويسعى بايرن ميونخ لترميم الخط الخلفي بالتعاقد مع جوناثان تاه، خاصةً بعد تذبذب مستوى مدافعي البافاري خلال الموسم المنصرم.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن المدافع الألماني سينضم إلى صفوف بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باير ليفركوزن.

ومن المنتظر، أن يوقع جوناثان تاه عقدًا مع البافاري حتى يونيو 2029، براتب 8 ملايين يورو في المواسم الواحد.

وانتقل المدافع الألماني إلى صفوف باير ليفركوزن عام 2015 قادمًا من هامبورج، بمقابل 10 ملايين يورو.

وخاض جوناثان تاه البالغ من العمر 29 عامًا، مع ليفركوزن في الموسم الماضي 48 مباراة بكافة المسابقات، لم يصنع أي تمريرة حاسمة، وسجل 4 أهداف.