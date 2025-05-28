نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري في مواجهة حرس الحدود بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود في الجولة التاسعة من المرحلة الثانية من دوري نايل.

تشكيل المصري في مواجهة حرس الحدود بالدوري

وتقام هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاربعاء على ملعب ستاد السويس الجديد.

وجاء تشكيل المصري في هذه المواجهة كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر.

محمد مخلوف، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

ميدو جابر، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

البدلاء: عصام ثروت، محمد دبش، حسن علي، سامادو أتدجيكو ، حسين فيصل، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي، جون ايبوكا.