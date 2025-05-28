نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البنك الأهلى لمواجهة بتروجيت فى الدورى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة بتروجيت ضمن مباريات الجولة الختامية للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب)

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى..

عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع...

داو سيريل، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد الغني، سعيدو سيمبوري



خط الوسط..

محمد فتحي، محمد إبراهيم، احمد مدبولي، سيد نيمار



خط الهجوم

أسامة فيصل، ياو انور

ويجلس على مقاعد البدلاء

احمد صبحي، الفا بو بكر كيتا، محمد بسيوني، هشام صلاح، أمير مدحت، مصطفى عبد الرحيم، جريندو، احمد ياسر ريان، احمد سعيد.