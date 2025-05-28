نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا في الثامنة من مساء اليوم على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في آخر جولات الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود دونجا - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس