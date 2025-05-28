نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الأحمر لمباراة فاركو التي تجمع الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الختامية لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول.