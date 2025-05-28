أندية وادى دجلة تنظم حفلًا غنائيًا مميزًا للنجم رامي صبري في مول طنطا ضمن فعاليات الماراثون الغنائي السنوي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أندية وادى دجلة – أكبر الأندية الخاصة في مصر – عن تنظيم حفل غنائي مميز يحييه النجم رامي صبري، وذلك مساء غدٍ الخميس 29 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء بمول طنطا، ضمن سلسلة فعاليات الماراثون الغنائي السنوي الذي يقام في مختلف محافظات الجمهورية. يُخصص الحفل لأعضاء النادي فقط، في أجواء مليئة بالحيوية تعكس روح مجتمع وادى دجلة النابضة بالحياة ومكانتها الريادية في المشهد الرياضي.

أندية وادى دجلة تنظم حفلًا غنائيًا مميزًا للنجم رامي صبري في مول طنطا

ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة فعاليات ضخمة تنظمها أندية وادى دجلة عبر فروعها المنتشرة في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز الروابط بين الأعضاء وتقديم تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والتواصل الاجتماعي، مع إبراز أسلوب الحياة النشط والمجتمع المتماسك الذي توفره أندية وادى دجلة.

وتؤكد أندية وادى دجلة من خلال هذه الفعاليات، التي أصبحت جزءًا من تقاليدها، أن الهدف يتجاوز الترفيه فقط ليعكس رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التواصل الحقيقي بين الأعضاء وتجسيد القيم التي تأسست عليها الأندية. كما تعكس هذه الأنشطة مكانة وادي دجلة المتقدمة في المشهد الرياضي والترفيهي في مصر، بفضل الخدمات المتنوعة والمرافق العصرية التي تقدمها لأعضائها.

وكانت أندية وادى دجلة، قد نظمت سلسلة من الحفلات الكبرى في مختلف فروعها على مستوى الجمهورية ضمن استعداداتها لموسم الصيف، حيث شهدت فروع القاهرة حفلات غنائية بمشاركة فنانين مثل روبي ومحمد عدوية وأحمد شيبة ورامي صبري وبوسي وحمادة هلال، بينما تواصلت الحفلات في فروع المحافظات بحفلات للفنانين روبي ومصطفى حجاج وأحمد شيبة ودياب وأحمد جمال، وذلك بهدف تقديم تجربة ترفيهية مميزة لأعضاء النادي وعائلاتهم وتعزيز التواصل الاجتماعي بينهم.

وتضم أندية وادى دجلة أكثر من 10 فروع على مستوى الجمهورية، وتواصل تقديم تجارب استثنائية تلبي تطلعات الأعضاء، مع الحرص على التوسع وخلق بيئة متكاملة تعزز جودة الحياة الرياضية والاجتماعية.