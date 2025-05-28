نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد منافسات قوية.. مصطفى عسل ونوران جوهر يفوزان بلقب النسخة الأولى من بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت أمس الثلاثاء، فعاليات النسخة الأولى من بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش، بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد/ ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، والسيد/أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو ثري ايه، والسيد/عمرو منسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ievents، والسيدة/ آمنة الطرابلسي، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش.

مصطفى عسل ونوران جوهر يفوزان بلقب النسخة الأولى من بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش

حقق لاعبا نادي بالم هيلز الرياضي لقب النسخة الأولى من البطولة، حيث فاز اللاعب "مصطفي عسل" -المصنف الأول عالميًا- في المباراة النهائية على اللاعب "كريم جواد" بنتيجة 3-1 بواقع أشواط 10-12، 11-5، 11-9، 11-6، وتوجت اللاعبة "نوران جوهر" -المصنفة الأولي عالميًا- بعد تغلبها في المباراة النهائية على اللاعبة "ساتومي واتانبي" بنتيجة 3-0 بواقع أشواط 11-5، 11-5، 11-4، وتبلغ مجموع الجوائز المالية 250 ألف دولار أمريكي، ليواصل الأبطال المصريين السيطرة على الفوز بكبرى البطولات، وريادة التصنيف العالمي.

تُعد بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية، وأقيمت خلال الفترة من 22 إلى 27 مايو الجاري، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ورابطة محترفي الإسكواش PSA، ومجموعة كايرو ثري إيه، الراعي الرسمي للبطولة، وشركة كاريير، الراعي الذهبي، وتنظيم شركة ievents، ويشارك في البطولة 48 لاعبًا ولاعبة يمثلون 13 جنسية، من بينها مصر، وألمانيا، والسويد، وإسبانيا، وفرنسا، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للبطولة 250 ألف دولار أمريكي.

ويأتي تنظيم البطولة استكمالًا لجهود نادي بالم هيلز في دعم إعداد وتأهيل أبطال مصر في رياضة الإسكواش، وتمكينهم من المنافسة على التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028. كما تهدف البطولة إلى إبراز ما تمتلكه مصر من بنية تحتية رياضية متطورة، ومنشآت قادرة على استضافة بطولات كبرى تُعزز من مكانتها في مجال السياحة الرياضية.

وتسهم البطولة أيضًا في دعم رؤية نادي بالم هيلز الرياضي لتشكيل مستقبل الإسكواش المصري، من خلال توفير فرص حقيقية للمواهب الشابة للتنافس على الساحة الدولية، واكتساب الخبرات اللازمة لتحقيق التميز العالمي.