برشلونة ـ أ.ف.ب: جدد برشلونة الاسباني عقد جناحه المتألق لامين جمال حتى عام 2031، حسب ما اعلن النادي الكاتالوني. وقال برشلونة بطل الثنائية المحلية الدوري والكأس الموسم الفائت في بيان «توصل برشلونة ولامين جمال الى اتفاق بشأن تجديد عقده الذي سيربطه بالنادي حتى 30 يونيو عام 2031». وأضاف «تجديد عقد لامين جمال هو تأكيد لصلابة مشروع برشلونة. تألقه على مسرح الكرة العالمية لا يشبه الا حفنة من اللاعبين وهذا الامر بدأ في مباراته الرسمية الاولى وتحديدا في 29 أبريل عام 2023 عندما كان في الخامسة عشرة من عمره». ورأت الصحف الاسبانية أن جمال صاحب الاصول المغربية بات بعد تجديد عقده أحد أكثر اللاعبين أجرا في صفوف برشلونة. وشهدت مسيرة جمال صعودا صاروخيا في الاشهر الاخيرة، فبعد تتويجه بطلا لأوروبا في صفوف منتخب إسبانيا الصيف الماضي، سجل 18 هدفا وساهم في 25 تمريرة حاسمة خلال الموسم الفائت في 55 مباراة في مختلف المسابقات، وبالتالي بتسجيل فريقه 102 هدف مقدما مستويات رائعة جعلت منه أحد المرشحين لإحراز جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها سنويا مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المتخصصة في كرة القدم. ويعتبر جمال ابن السابعة عشرة ربيعا أحد ركائز برشلونة وقد ساهم أيضا بفوز فريقه بالكأس السوبر الاسبانية. تدرّج جمال في أكاديمية ماسيا في برشلونة، وعلى الرغم من صغر سنه فقد خاض أكثر من مئة مباراة في صفوف الفريق الكاتالوني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة يجدد عقد لامين جمال حتى عام 2031 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.