غدا ختام مسابقة كأس نادي بهلاء لكرة القدم

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي : ستكون جماهير نادي بهلاء مساء غد الجمعة على موعد لمتابعة نهائي كأس نادي بهلاء بين فريقي الكور والمستقبل وتكمن الإثارة في هذا النهائي المنتظر لعوامل عدة أبرزها تطلع الفريقين لكسب اللقاء وإسعاد جماهيرهما العريضة وإضافة إنجاز جديد إلى خزانة منجزات كل فريق وجماهير النادي تتوقع مشاهدة مباراة قوية حافلة بالندية والتكافؤ ويصعب التكهن بنتيجتها ولأنها مباراة كؤوس فحسمها سيكون بجزئيات بسيطة وتكتيك مدربين وربما تذهب لركلات الحظ الترجيحية لولم يستغل كل فريق الفرص المتاحة فريق المستقبل يطمح لأن يحقق ثنائية الدوري والكأس بعد أن حقق الدوري بقيادة المدرب حمد الريامي يسعى المدرب الحالي أمجد الشكيلي أن يخطف كأس البطولة وتألق في صفوف البنفسجي زكريا الريامي وعمار الجديدي والمدافع الصلب ماجد الجديدي إضافة لمتوسط الميدان المبدع محمد المحروقي وشقيقه سعيد وسيكون القائد محمد الشكيلي (إيتو) بخبرته حاضرا مع عودة قائد نادي بهلاء يونس الريامي الذي سيدعم الفريق وفي المقابل يخوض فريق الكور هذه المباراة بطموحات عالية لكسر حاجز النحس في النهائيات والكور من فرق النادي التي تحفظها منصات التتويج لذلك سيعمل المدرب حاتم العبري الذي تم التعاقد معه مؤخرا لمواصلة سلسلة النتائج المتميزة معتمدا على مجموعة رائعة من اللاعبين مثل يوسف بن خميس الهنائي قائد الفريق و الدولي السابق علي بن موسى الهنائي وماجد بن عبدالله الشكيلي والحارس المتألق طلال بن محسن العبري وغيرهم وأكملت اللجنة المنظمة استعدادها لاحتضان هذا الحدث الكروي على الملعب الرئيسي بالنادي وتحت رعاية الشيخ عبدالسلام بن سلطان الشكيلي نائب والي بركاء.

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