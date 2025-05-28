حمد الوهيبي يستعد لمواجهة تحديات رالي باها اليونان

يستعد البطل العُماني حمد الوهيبي للمشاركة في كأس العالم لراليات كروس كانتري القصيرة، والتي تستضيفها اليونان بين 29 مايو و1 يونيو، ضمن صفوف فريق «أر أكس سبورت» الذي يملكه ويقوم بإدارته البطل الاماراتي راشد الكتبي. ويتألف الرالي من المرحلة التمهيدية، وتتبعها مرحلتان، بحيث تكون مسافة المراحل التنافسية، بما فيها المرحلة التمهيدية (البرولوج) 596.38 كيلومتر، بينما تبلغ المسافة الإجمالية للرالي 853.81 كيلومتر. وستكون غالبية المسارات حصوية، بنسبة 99.6%، بينما تكون المسافة المتبقية من المسارات على طرق إسفلتية معبدة. سبق لحمد الوهيبي أن شارك في باها حائل ضمن فئة الأساتذة (ماسترز) وهو ما دفعه للمشاركة بمثل هذا النوع من الراليات، حيث شارك أيضًا في رالي باها الأردن الدولي وحقق المركز الرابع. ويعتمد هذا النوع من الراليات على الخبرة، ويشارك حمد الوهيبي مجددًا على متن سيارة بي أر بي «كان أم مافريك أر» وهي السيارة ذاتها التي استخدمها في مشاركاته السابقة، مع سعيه لاكتساب المزيد من الخبرة للمشاركة بالاستحقاق الأكبر، ألا وهو رالي داكار، الرالي الأصعب في العالم والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بداية العام المقبل. وقال حمد الوهيبي: «أنا سعيدٌ جدًا وفخور للمشاركة في رالي باها اليونان. تربطني بهذا البلد ذكريات مميزة ورائعة من خلال مشاركتي في بطولة العالم للراليات، كما أنني شاركت في رالي الاكروبوليس العام الماضي الذي تميز بمساراته التقنية والمتعرجة». وأضاف: «لكن لا بد لي من الإشارة إلى أن هذه مشاركتي الأولى في هذا النوع من الراليات في أوروبا، وثالث مشاركة لي في راليات الباها بعد المشاركة في حائل والأردن». وأكمل: «لا أركز كثيرًا على النتيجة التي أحققها، وإنما هدفي اجتياز خط النهاية والتركيز في تأديتي لاكتساب المزيد من الخبرة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة».