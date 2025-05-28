زيدان يتوق لتولي تدريب منتخب فرنسا

باريس ـ أ.ف.ب: قال نجم كرة القدم السابق الفرنسي زين الدين زيدان المرشح بقوة لتولي تدريب المنتخب الوطني بعد مونديال 2026، إنه في حال تولى هذا المنصب فسيحقق حلمه، وهو يتوق لتحقيق ذلك. وجاء تصريح زيدان (52 عاما) خلال فعالية نظمتها شركة أديداس للمعدات والألبسة الرياضية الراعية الرسمية من فترة طويلة للفرنسي، وفقا لما أفادت وسائل إعلام محلية. وقال زيدان، القائد السابق للمنتخب الفرنسي وصاحب هدفين من ثلاثية الفوز على البرازيل في نهائي كأس العالم 1998 «أشعر أنني مؤهل للاشراف على المنتخب الفرنسي، حيث لعبت وقضيت قرابة 12 و13 و14 عاما كلاعب. بالطبع إنه حلم. لا أطيق الانتظار». ويتولى ديدييه ديشان (56 عاما) زميل زيدان في خط الوسط والفائز معه بكأس العالم وكأس أوروبا 2000، مسؤولية تدريب منتخب فرنسا منذ عام 2012. قاده للفوز بمونديال روسيا 2018 وإلى وصافة مونديال قطر 2022 حين خسر أمام أرجنتين ليونيل ميسي بركلات الترجيح. وكان ديشان أعلن أنه سيضع حدا لمسيرته مع المنتخب الفرنسي بعد كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. كمدرب، قاد زيدان ريال مدريد الإسباني إلى ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وإلى لقبين في الدوري، إلّا انه غاب عن دكة المدربين منذ انتهاء فترته الثانية مع ريال مدريد عام 2021.

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