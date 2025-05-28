نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق يحيى: من يدير المنظومة الكروية " مش فاهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقد طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، المسؤولين طعن كرة القدم المصرية وذلك بعد أزمة مباراة القمة وخصم ثلاث نقاط فقط من الأهلي.

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على ميجا إف إم: أنا مشوفتش الحاجات اللي بشوفها في الدوري المصري في كل الدوريات اللي اشتغلتها، والعوار في كل حاجة، والدنيا ماشية سمك في الكرة المصرية سمك لبن تمر هندي

وأضاف يحيى: لا بد ان يدير كرة القدم المصرية ناس فاهمة في الكرة ودي حاجة مش عيب، والاختلافات مش موجودة في دول العالم غير في مصر بس، وبتخلوا البلد شكلها مش حلو وسمعة مصر أصبحت مش حلوة في كرة القدم بسبب رابطة الأندية.

وتابع: الزمالك يفتقر إلى النظام والزمالك يحتاج إلى أشخاص يخافوا على مصلحة نادي الزمالك والتمس العذر لمجلس الزمالك بسبب الفلوس، وسمعة الزمالك في الاتحاد الدولي فيفا أصبحت سيئة، وعليهم مجلس الزمالك أن ينظروا إلى الأهلي وتعاقدات الأهلي مع لاعبين مثل تريزيجيه وحمدي فتحي وزيزو، والزمالك الموسم الجديد لن يختلف حال عدم التعاقد مع صفقات قوية مثل الاهلي

