نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رابطة الأندية تعلن تسليم درع الدوري الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ختام موسم استثنائي من الدوري المصري الممتاز، أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن درع الدوري أصبح في وضع الاستعداد الكامل لتسليمه إلى الفريق البطل فور انتهاء الجولة الأخيرة.

رابطة الأندية تعلن تسليم درع الدوري الليلة

وأشار دياب إلى أن الدرع تم وضعه على بُعد 45 دقيقة فقط من ملعبي المباراتين الحاسمتين: مباراة الأهلي أمام فاركو، ومباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، وذلك لضمان سرعة نقله إلى الفريق الذي سيُحسم له اللقب بمجرد إطلاق صافرة النهاية.

يدخل النادي الأهلي الجولة الختامية من البطولة متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط عن منافسه بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة، لتكون المواجهات النهائية أشبه بمعركة حاسمة على درع البطولة الذي شهد موسمًا من أقوى المواسم في تاريخ المنافسة المحلية.

سيناريوهات تتويج الأهلي باللقب

يملك الأهلي عدة فرص لحسم البطولة لصالحه في الجولة الأخيرة، وتتنوع السيناريوهات التي تؤهله إلى رفع الدرع رقميًا، على النحو التالي:

الانتصار على فاركو: يمنح الأهلي اللقب مباشرة دون الحاجة لمتابعة نتيجة بيراميدز أمام سيراميكا، حيث سيصل إلى 58 نقطة متصدرًا بفارق آمن.

التعادل مع فاركو: يرفع رصيد الأهلي إلى 56 نقطة، ويتوّج باللقب في حال تعادل بيراميدز أو حتى فوزه بفارق أهداف يقل عن 7 أهداف.

الخسارة أمام فاركو: لا تنهي تمامًا آمال الأحمر، لكن بشرط ألا يفوز بيراميدز، إذ يبقى الأهلي في الصدارة في حالة تعادل بيراميدز أو خسارته.

فرص بيراميدز: حلم التتويج الأول لم يمت بعد

من جهته، لا يزال فريق بيراميدز يحلم بتحقيق اللقب الأول في تاريخه، رغم صعوبة الموقف. وتكمن فرصه في حالتين رئيسيتين: