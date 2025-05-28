نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يُعلن سبب استبعاد زلاكا وبوبو من مواجهة بيراميدز لحسم دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي سيراميكا كليوباترا عن استبعاد الثنائي محمود زلاكا ومحمد رضا بوبو من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، في المباراة الحاسمة التي ستجمعه بفريق بيراميدز مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة دوري نايل، والتي ستحدد مصير بطل البطولة.

استبعاد الثنائي المعار دون تنسيق مع بيراميدز

وكشف مصدر من داخل نادي سيراميكا كليوباترا، فإن قرار استبعاد اللاعبين جاء من إدارة النادي بشكل منفرد، دون أي اتفاق مسبق أو تنسيق مع إدارة نادي بيراميدز، الذي يملك عقد إعارة اللاعبين.

سبب استبعاد بوبو وزلاكا: تجنب الجدل الجماهيري والإعلامي

وأوضح المصدر أن اللاعبين محمد رضا بوبو ومحمود زلاكا معاران بالفعل من نادي بيراميدز إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، وأن عقد الإعارة ينتهي بشكل رسمي عقب نهاية مباراة اليوم مباشرة، ليعود الثنائي إلى صفوف فريق بيراميدز خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن قرار الاستبعاد جاء كإجراء احترازي لتفادي أية شكوك أو أقاويل قد تصدر من الجماهير أو الإعلام، خاصة وأن المباراة تحظى بحساسية كبيرة كونها تؤثر بشكل مباشر على تحديد هوية بطل الدوري.

وأكد المصدر أن استبعاد الثنائي تم بإرادة خالصة من إدارة سيراميكا كليوباترا، وليس بناءً على رغبة أو طلب من بيراميدز، مشيرًا إلى أن الثنائي سبق وشارك مع الفريق أمام بيراميدز في مواجهات الدور الأول من دوري نايل، وكذلك في بطولتي كأس الرابطة وكأس السوبر المصري، ما ينفي وجود أي اتفاق يمنع مشاركتهما.

موعد اللقاء الحاسم بين بيراميدز وسيراميكا

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا على ملعب هيئة قناة السويس، في مباراة تنطلق عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتشكل الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لدوري نايل.

ويُدخل بيراميدز هذه المواجهة بطموح التتويج بأول لقب دوري في تاريخه، حيث يحتاج إلى تحقيق الفوز أمام سيراميكا، مع انتظار تعثر الأهلي بالخسارة أمام نادي فاركو في المباراة التي تُقام في التوقيت نفسه، لحسم التتويج بالدرع.