نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق يحيى: رابطة الأندية جعلت سمعة مصر " مش حلوة " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقد طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، مسؤولي رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد القرارات التي أتخذتها في الفترة الأخيرة.

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على ميجا إف إم: لا بد ان يدير كرة القدم المصرية ناس فاهمة في الكرة ودي حاجة مش عيب، والاختلافات مش موجودة في دول العالم غير في مصر بس، وبتخلوا البلد شكلها مش حلو وسمعة مصر أصبحت مش حلوة في كرة القدم بسبب رابطة الأندية.

وأضاف: أنا مشوفتش الحاجات اللي بشوفها في الدوري المصري في كل الدوريات اللي اشتغلتها، والعوار في كل حاجة، والدنيا ماشية سمك في الكرة المصرية سمك لبن تمر هندي

وتابع: الزمالك يفتقر إلى النظام والزمالك يحتاج إلى أشخاص يخافوا على مصلحة نادي الزمالك والتمس العذر لمجلس الزمالك بسبب الفلوس، وسمعة الزمالك في الاتحاد الدولي فيفا أصبحت سيئة، وعليهم مجلس الزمالك أن ينظروا إلى الأهلي وتعاقدات الأهلي مع لاعبين مثل تريزيجيه وحمدي فتحي وزيزو، والزمالك الموسم الجديد لن يختلف حال عدم التعاقد مع صفقات قوية مثل الاهلي

