نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طالب طارق يحيى نجم الكرة المصرية، من مسؤولي الزمالك، بضرورة النظر إلى مصلحة نادي الزمالك، والعودة مرة أخرى للمنافسة على لقب الدوري الممتاز والمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على ميجا إف إم: الزمالك يفتقر إلى النظام والزمالك يحتاج إلى أشخاص يخافوا على مصلحة نادي الزمالك والتمس العذر لمجلس الزمالك بسبب الفلوس، وسمعة الزمالك في الاتحاد الدولي فيفا أصبحت سيئة بسبب كثرة شكاوي المدربين واللاعبين السابقين للزمالك.

وأضاف يحيى: على مجلس الزمالك أن ينظروا إلى الأهلي وتعاقدات الأهلي مع لاعبين مثل تريزيجيه وحمدي فتحي وزيزو، والزمالك الموسم الجديد لن يختلف حال عدم التعاقد مع صفقات قوية مثل الاهلي

