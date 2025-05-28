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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي في الثامنة من مساء الغد، فريق المصري البورسعيدي أمام حرس الحدود، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة من مجموعة حسم المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في النسخة الجارية.

يطمح فريق المصري البورسعيدي في تحقيق الفوز لا محالة، وذلك لضمان التأهل إلى بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية)، في النسخة القادمة.

تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع أمام حرس الحدود

ومن الأقرب أن يبدأ المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي ميمي عبد الرازق المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، محمد مخلوف.

خط الوسط: عبد الرحيم دغموم، محمود حمادة، حسن علي.

خط الهجوم: ميدو جابر، صلاح محسن، كريم بامبو.

يذكر أن فريق المصري البورسعيدي يقع في المرتبة الرابعة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يأتي فريق حرس الحدود في المرتبة التاسعة برصيد 24 نقطة.

