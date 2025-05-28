نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة مساء الغد، نظيره فريق بيراميدز، وذلك على ملعب هيئة قناة السويس، في إطار مباريات الجولة التاسعة من مجموعة حسم المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتاج فريق بيراميدز إلى الفوز في مباراة الغد مع تعثر فريق الأهلي في مباراته غدا أمام فريق فاركو، ولكن في حالة تعادل الأهلي يحتاج بيراميدز إلى الفوز بأكثر من 6 أهداف في مرمى فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق اللقب الأول في تاريخه ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

ومن الأقرب أن يبدأ المدير الفني الكرواتي لفريق بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش، مباراة الغد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، محمود مرعي، أحمد سامي، محمد الشيبي.

خط الوسط: وليد الكرتي، بلاتي توريه، أحمد عاطف "قطة".

خط الهجوم: إبراهيم عادل، مروان حمدي، رمضان صبحي.

يذكر أن فريق بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، فيما يحل فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

