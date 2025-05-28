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أحمد جودة - القاهرة - تتزايد التكهنات حول مستقبل جاك جريليش، صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ مانشستر سيتي، والذي يبدو أن أيامه في ملعب الاتحاد باتت معدودة، رغم امتداد عقده حتى صيف 2027.

جريليش على أعتاب الخروج من مانشستر سيتي وسط رسائل جماهيرية مؤثرة

اللاعب الإنجليزي الدولي، الذي انتقل إلى السيتي قادمًا من أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني في 2021، عاش موسمًا صعبًا هذا العام، حيث أصبح خيارًا ثانويًا في خطط المدرب بيب جوارديولا. غيابه عن التشكيلة الأساسية في الجولات الحاسمة من الدوري الإنجليزي أثار الشكوك حول مستقبله، رغم مساهمته الحاسمة في تحقيق الثلاثية التاريخية الموسم الماضي.

ووسط قلة الفرص ونقص الدقائق، بات الانتقال على سبيل الإعارة الخيار الأرجح، خاصة في ظل صعوبة بيع اللاعب براتب مرتفع ومع قلة الأندية القادرة على تلبية مطالبه المادية.

ورغم دعم جوارديولا له علنًا، إذ صرّح قائلًا: "أنا من ناضلت من أجله ليأتي إلى هنا، ومن أجل بقائه هذا الموسم والموسم المقبل"، إلا أن تصريحات بيب لم تبدد الشكوك، خصوصًا مع اقتراب مشاركة النادي في كأس العالم للأندية وتأكيدات إعلامية على رغبة السيتي في تقليص تشكيلته.

جريليش، الذي يطمح للفت أنظار مدرب منتخب إنجلترا الجديد توماس توخيل، قد يرى في الانتقال المؤقت فرصة لاستعادة بريقه.

من جهتهم، عبّر مشجعو مانشستر سيتي عن أسفهم لاحتمالية رحيله، حيث كتب أحدهم: "أتمنى أن تجد ناديًا مناسبًا وتعود للتألق. تستحق اللعب باستمرار، شكرًا على الذكريات يا جاك."