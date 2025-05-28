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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد السيد نجم الأهلي السابق، أن استغناء مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق عن أحمد عبد القادر وأليو ديانج وبعض العناصر الأساسية عن الأهلي كان من أبرز أسباب رحيله

احمد السيد: استغناء كولر عن ديانج وعبد القادر سبب رحيله عن الأهلي

وقال السيد في تصريحاته مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: استغناء مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق عن أحمد عبد القادر وأليو ديانج وبعض العناصر الأساسية عن الأهلي كان من أبرز أسباب رحيله والفترة الأخيرة كان هناك العديد من الأزمات بسبب مارسيل كولر.

وأضاف: وتابع: عماد النحاس اشتغل على لاعبي الأهلي نفسيا أكثر منه فنيا، وكولر كان عنده مشاكل كتير وفرط في عديد من اللاعبين الاساسيين، ورحيل ديانج وعبد القادر كان من أهم اسباب رحيله.

وعن لقاء الأهلي وإنبي الشهير في موسم 2003: لو مباراة إنبي موسم 2003 تم اعادتها محدش كان هيتوقع السيناريو دا وأهدرنا العديد من الفرص السهلة وقتها وصعب يتكرر اليوم أمام فاركو، ودا سيناريو بيحصل كل 100 سنة.

وواصل: رامي ربيعة كان لا بد أن يكون واضح مع النادي الأهلي، فخو السبب فيما هو وصل إليه، ومماطلته شئ غير مقبول، وطلباته كانت صعبة على الأهلي، وأكرم توفيق نفس السيناريو، وأتوقع أن يكون رامي ربيعة موقع لنادي تاني بسبب طلباته المبالغ فيها.

وأكمل: بقت آفة غريبة كل لاعب يجيب والده أو صاحبه أو أخوه عشان ياخد نسبة من التعاقد والموضوع بقى رخم

وأختتم أحمد السيد تصريحاته قائلا: عندي اقتناع أن الأهلي في البطولات القوية مثل كأس العالم للاندية لاعبي الأهلي يظهرون بشكل تاني، والأهلي قادر على تخطي الدور الأول، والأهلي عنده اسكواد قوي جدا قادر على المنافسة في مونديال الأندية.

