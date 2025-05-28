نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يقترب من حسم صفقة جديدة قبل كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقتراب إنتر ميلان الإيطالي من الحصول على خدمات البرازيلي لويس إنريكي جناح أولمبيك مارسيليا الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

إنتر ميلان ينهي اتفاقه مع مارسيليا على ضم لويس إنريكي

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية اليوم الأربعاء، فإن إنتر ميلان أنهى اتفاقه مع مسؤولي مارسيليا على انتقال لويس إنريكي إلى صفوف الفريق، في الميركاتو المقبل.

وأضافت التقارير، أن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية خلال الأيام القادمة، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الأفاعي، بداية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر أن يوقع لويس إنريكي عقدًا مع إنتر ميلان الإيطالي لمدة 5 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2030، براتب يصل إلى 6 ملايين يورو فى الموسم الواحد.

وكشفت التقارير أن صفقة انتقال الجناح البرازيلي إلى صفوف إنتر قادمًا من مارسيليا ستصل إلى 25 مليون يورو شاملة الحوافز.

وخاض الجناح البرازيلي لويس إنريكي البالغ من العمر 23 عامًا، مع فريقه أولمبيك مارسيليا، هذا الموسم 35 مباراة بكافة المسابقات، سجل 9 أهداف، وصنع 10 تمريرات حاسمة.

