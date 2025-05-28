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أحمد جودة - القاهرة -

حصد المنتخب المصري للسامبو على 6 ميداليات خلال منافسات بطولة إفريقيا للسامبو التي أقيمت خلال الفترة من 22 إلى 27 مايو الجاري في مدينة كوناكري عاصمة غينيا.

مصر تحصد 6 ميداليات في البطولة الأفريقية للسامبو

وشاركت مصر في منافسات البطولة الأفريقية للسامبو بثلاثة لاعبين وهم عبد الرحمن تامر، عبدالرحمن محمد الأمير، آلاء محمود حيث حصد كل لاعبين ميداليتين في أسلوب سامبو سبورتيف وسامبو بيتش.

فيما تواجد مع البعثة كل من الحكام الدوليين كابتن زينب مأمون، كابتن محمد مصطفى.

وقدم الكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسيج، التهنئة للاعبي منتخب السامبو على نتائج البطولة الأفريقية مؤكدا أن مصر أصبحت من ضمن الدول ذات الشأن الكبير في رياضة السامبو والأمر الذي تأكد بالمشاركة في البطولة الأفريقية للسامبو وغيرها من البطولات خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يتلقه الاتحاد من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وترأس بعثة المنتخب المصري في غينيا الكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، حيث تعد رياضة السامبو ضمن أحد لجان اتحاد الكيك بوكسينج حيث تترأس مريم يحيى رئاسة اللجنة العليا لرياضة السامبو.

