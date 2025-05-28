نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: النحاس سيعلن رحيله عن الأهلي عقب مباراة فاركو.. وريفيرو لن يتواجد اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم رمزي، أن عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي، سيعلن رحيله عن النادي الأهلي، عقب مباراة اليوم أمام فاركو.

وقال كريم رمزي في تصريحاته لبرنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: عماد النحاس سيعلن رحيله عن النادي الأهلي عقب مباراة فاركو اليوم بعد مسيرة مميزة في الفترة الماضية مع النادي الأهلي.

وأضاف رمزي: حال تتويج الأهلي اليوم أمام فاركو بلقب الدوري الممتاز، سيعلن النحاس رحيله عن النادي الأهلي، بعد فترة مميزة قدمها مع المارد الأحمر.

وتابع: خوسيه ريفيرو سيتولى تدريب الأهلي ومعه جهازه المعاون كاملا، ومحمد شوقي سيتواجد كمديرا رياضيا، والنحاس لا يرغب في العمل كنائب للمدير الرياضي.

وأردف: مسؤولي الأهلي يرغبون في أن يكون النحاس هو صاحب لقب الدوري الممتاز اليوم أمام فاركو، وبالتالي ريفيرو لن يتواجد في ستاد القاهرة اليوم أمام فاركو

وأختتم: ديانج وحمدي فتحي وتريزيجيه متواجدين في القاهرة وقاموا باستخراج تأشيرة أمريكا، ومن الوارد تواجدهم اليوم في مباراة فاركو في الدوري الممتاز.

