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أحمد جودة - القاهرة - يقترب جوردان هندرسون، قائد ليفربول السابق ولاعب أياكس الحالي، من العودة إلى نادي طفولته سندرلاند في خطوة قد تُعد من أبرز تحركات الصيف في الكرة الإنجليزية.

من أمستردام إلى ويرسايد؟ هندرسون يقترب من عودة "أسطورية" إلى سندرلاند

انضم هندرسون إلى ليفربول في 2011 قادمًا من سندرلاند، وها هو الآن، بعد مسيرة حافلة شملت دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، يُفكر جديًا في العودة إلى "القطط السوداء" بعد تأهلهم إلى البريميرليغ لأول مرة منذ عام 2017.

اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا حضر مؤخرًا مباراة سندرلاند الفاصلة على ملعب ويمبلي، ما أثار موجة تكهنات حول نيته العودة، خاصةً مع اهتمام أندية أخرى مثل رينجرز وناديين من الدوري الإيطالي، فضلًا عن تقارير تربطه بزميله السابق ستيفن جيرارد، في حال عودته لتدريب الفريق الأسكتلندي.

ورغم أن أسلوب سندرلاند في التعاقدات يميل إلى جلب المواهب الشابة، فإن المدرب ريجيس لو بريس والمدير الرياضي كريستيان سبيكمان يرى في هندرسون القائد المثالي لتوجيه الفريق في موسمه الصعب بالبريميرليغ.

هندرسون ما زال مرتبطًا بعقد مع أياكس حتى 2025، لكنه غير راضٍ عن وضعه في النادي، خصوصًا بعد رحيل المدرب فرانشيسكو فاريولي، وتراجع الفريق إلى المركز الثاني خلف بي إس في آيندهوفن بعد أن كان متصدرًا بفارق تسع نقاط. وكان قريبًا من الرحيل في يناير إلى موناكو، بل وهدد حينها بفسخ عقده والانقطاع عن اللعب احتجاجًا على تعثر المفاوضات.