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أحمد جودة - القاهرة - يخوض نادي ريال مدريد مفاوضات حساسة لتجديد عقد مهاجمه البرازيلي الموهوب، الذي ينتهي عقده الحالي في صيف 2028، حسب ما أفاد موقع "فوتبول إسبانيا".

ريال مدريد يسابق الزمن لتأمين مستقبل نجمه البرازيلي وسط اهتمام إنجليزي

ويهدف النادي الملكي إلى تمديد الارتباط حتى عام 2030، تأكيدًا على ثقته في اللاعب والتزامه بمشروع الفريق طويل الأمد.

ورغم هذه الرغبة الواضحة من إدارة النادي، عبّر اللاعب عن قلقه إزاء مستقبله، في ظل تراجع مشاركاته خلال الشهر الأخير من الموسم، ما أثار شكوكًا حول مكانته في الخطط الفنية الجديدة تحت قيادة المدرب القادم تشابي ألونسو.

وطلب اللاعب عقد جلسة حاسمة مع ألونسو لتحديد موقعه في المشروع الجديد، ومعرفة طبيعة الأدوار التي سيُسندها له، قبل اتخاذ قرار بشأن تجديد العقد.

هذا الغموض لم يمر مرور الكرام، حيث بدأت أندية كبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسها آرسنال ومانشستر سيتي، مراقبة الوضع عن كثب. ويُقال إن ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أبدى إعجابه باللاعب شخصيًا، وأعطى الضوء الأخضر للتحرك نحو الصفقة، رغم أن الشرط المالي قد يشكّل حاجزًا، حيث حدد ريال مدريد قيمة المهاجم بـ80 مليون يورو.

من جهته، لا يغيب باريس سان جيرمان عن الصورة، إذ يراقب الموقف تحسبًا لأي تطورات، رغم تعاقداته الهجومية الأخيرة.