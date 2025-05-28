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أحمد جودة - القاهرة -

نجح بوتافوغو البرازيلي، حامل لقب كأس ليبرتادوريس، في الفوز على أونيفرسيداد دي تشيلي 1-0 والتأهل لثمن نهائي النسخة الحالية كوصيف للمجموعة الرابعة، خلف إستوديانتيس الأرجنتيني، الذي أنهى دور المجموعات كمتصدر بنفس عدد النقاط (12) لكنه يتفوق بفارق الأهداف.

بحضور "كارليتو".. بوتافوغو يقتنص بطاقة التأهل في ليبرتادوريس

ولعب بوتافوغو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 بعد طرد جاير، لكنه رغم ذلك نجح في تسجيل هدف الفوز عبر لاعبه إيجور جيسوس في الدقيقة 38، الذي تألق في المباراة فجر الأربعاء رغم عدم انضمامه لقائمة منتخب البرازيل الأولى تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي حضر المباراة من المدرجات في ملعب نيلتون سانتوس بمدينة ريو دي جانيرو.

وبفضل انتصاري بوتافوغو وإستوديانتيس، نجحا في التأهل للدور التالي، حيث كان أونيفرسيداد دي تشيلي هو المتصدر حتى أول أمس، ليتجمد رصيده بهذه الهزيمة عند 10 نقاط، لتبقى أمامه فرصة اللعب في بطولة سودأمريكانا، بينما ودع كارابوبو الفنزويلي البطولة بحلوله رابعا برصيد نقطة وحيدة.