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أحمد جودة - القاهرة -

تنحى أحد القضاة الأرجنتينيين الثلاثة الذين يترأسون محاكمة سبعة من أعضاء الفريق الطبي المتهمين بالقتل غير العمد في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا في عام 2020، وسط اتهامات بانتهاكات أخلاقية مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الإجراءات القانونية.

بعد فضيحة فيديو.. قاضية تتنحى عن محاكمة وفاة مارادونا

وتنحت القاضية خوليتا ماكينتاش عن القضية بعد ظهور مقطع فيديو في الأيام الأخيرة يظهرها على ما يبدو وهو تجري مقابلة مع طاقم تصوير ضمن فيلم وثائقي في ممرات محكمة بوينس أيرس وفي مكتبها، وتحظر قواعد المحكمة إجراء مثل هذه المقابلات مع قاض أثناء المحاكمة.

وبدأت المحاكمة يوم 11 مارس (آذار) الماضي، في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حيث لا يزال الفائز بكأس العالم يحظى بالتبجيل والاحترام.

وأنكر المتهمون تهم "القتل مع وجود نية مبيتة" في معاملة مارادونا، وفي حال إدانتهم قد يواجهون أحكاما بالسجن تتراوح بين ثماني سنوات و25 عامًا.

وقال فرناندو بورلاندو، محامي ابنتي مارادونا دالما وجيانينا، للصحافيين اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى تصرفات القاضية "هذه مأساة قضائية".

ووصف ممثلو الادعاء الرعاية المقدمة لمارادونا بأنها متهورة وقاصرة وغير مسبوقة.

لا تزال الخطوات التالية في المحاكمة غير واضحة، وقال بورلاندو إن المحاكمة قد تستأنف في وقت لاحق من هذا العام، مع تعيين قاض جديد لينضم إلى القاضيين المتبقيين في القضية.

وتوفي مارادونا، الذي يعتبر أحد أعظم اللاعبين على مر العصور، في منزله في بوينس أيرس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 بسبب قصور في القلب عن عمر يناهز 60 عامًا أثناء تعافيه من عملية جراحية لإزالة جلطة تعرض لها قبل أيام.

أثارت وفاته موجة من الحزن وتبادل الاتهامات في الأرجنتين حول من يتحمل المسؤولية بعد صراع مارادونا الطويل مع الإدمان واعتلال صحته.

وقاد مارادونا الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم عام 1986، وسجل أحد أكثر الأهداف التي لا تُنسى في تاريخ كرة القدم ضد إنجلترا.

ويواجه عضو ثامن من الفريق الطبي محاكمة منفصلة أمام هيئة محلفين في يوليو (تموز) المقبل.

وأدلى العديد من الشهود، من بينهم أفراد من عائلة مارادونا وأطباء وأصدقاء وصحفيون، بشهادات أمام المحكمة.

وأدلى أحد المتهمين السبعة، وهو طبيب مارادونا النفسي، بشهادته، ومن المتوقع استدعاء أكثر من 190 شاهدًا.