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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي الشمال المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم الأربعاء تجديد عقد المهاجم التونسي نعيم السليتي لمدة موسمين.

الشمال القطري يتمسك بمهاجمه التونسي حتى 2027

وقال النادي على منصة إكس "نعيم السليتي مستمر مع الشمال حتى 2027".

كان لاعب نادي الاتفاق السعودي السابق انضم إلى الشمال في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

ويملك السليتي (32 عامًا) قدرات كبيرة ساعدته على أن يكون من العناصر الأساسية في تشكيلة منتخب تونس في الكثير من الفترات.

ولعب السليتي في النادي الأهلي القطري سابقًا.