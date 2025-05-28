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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الهلال المنافس في دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم تعاقده مع الدولي السعودي علي لاجامي والجناح عبد الكريم دارسي.

بعد التأهل الآسيوي.. الهلال يعزز صفوفه بنجمي النصر والأهلي

وقال الهلال على منصة "إكس" مع صور من مراسم التوقيع مع اللاعبين "نجمان جديدان ضمن النجوم، أهلا بك علي في معقل البطولات، أهلا بك عبد الكريم في مقر الزعامة".

وأصبح قلب الدفاع لاجامي (29 عامًا) رابع لاعب ينتقل من النصر إلى الهلال منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي في موسم 2008-2009.

ولم يكشف الهلال عن مدة العقد لكنه استفاد من دخول اللاعب فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع النصر التي تتيح له التفاوض والتوقيع دون الرجوع إلى ناديه الأصلي.

كما تعاقد الهلال مع الجناح دارسي (22 عامًا) في صفقة انتقال مجاني مستفيدًا أيضًا من دخوله الستة أشهر الأخيرة من عقده مع الأهلي.

وسجل الهلال هدفًا في كل شوط ليفوز 2-0 على ضيفه القادسية في الجولة الختامية للدوري السعودي للمحترفين ويؤكد تأهله لدوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل بعدما انتزع المركز الثاني يوم الإثنين الماضي. وتوج الاتحاد باللقب.