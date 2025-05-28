نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد خارج حسابات تشابي ألونسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد تقرير صحفي إسباني بأن المدرب الجديد لريال مدريد، تشابي ألونسو، لا يضع المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي ضمن خططه الفنية للموسم المقبل، رغم الأنباء التي تفيد بتجديد عقد اللاعب حتى صيف 2027.

نجم ريال مدريد خارج حسابات تشابي ألونسو

وكان عقد ميندي مع النادي الملكي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، إلا أن تقارير متعددة أشارت إلى توصله لاتفاق مع الإدارة لتمديد عقده لثلاثة مواسم إضافية.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن ألونسو يخطط لإعادة هيكلة الجبهة اليسرى الدفاعية، ولا يرى في ميندي الخيار الأمثل للمرحلة المقبلة، رغم مشاركته في 31 مباراة هذا الموسم وصناعته لهدفين، وسط معاناته من سلسلة إصابات أثرت على استمراريته.

وفي سياق متصل، يقترب ريال مدريد من حسم صفقة التعاقد مع ألفارو كاريراس، الظهير الأيسر لنادي بنفيكا، في خطوة تؤكد توجه النادي لتعزيز هذا المركز بلاعبين جدد.