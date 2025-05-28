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أحمد جودة - القاهرة - تواصل إدارة نادي الهلال السعودي تحركاتها القوية في سوق الانتقالات، حيث دخلت في مفاوضات متقدمة مع النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، بهدف حسم الصفقة قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025.

الهلال السعودي يواصل مساعيه لحسم صفقة برونو فيرنانديز

وعلى الرغم من ارتباط فيرنانديز بعقد يمتد حتى يونيو 2027 مع مانشستر يونايتد، إلا أن الهلال يسعى لخطف توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار مساعيه لتعزيز صفوف الفريق بأسماء من العيار الثقيل.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد قدم الهلال عرضًا ماليًا مغريًا يشمل مضاعفة راتب اللاعب ثلاث مرات، ليصل إلى 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، في عقد يمتد لثلاثة مواسم، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 200 مليون جنيه إسترليني، تشمل المكافآت والحوافز.

ويستعد النادي السعودي لتقديم عرض رسمي بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني إلى مانشستر يونايتد من أجل الحصول على موافقة النادي الإنجليزي على انتقال قائد الفريق.

ومنح الهلال مهلة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة للنجم البرتغالي للرد على العرض المقدم، في انتظار الحسم النهائي لمستقبله خلال الأيام القليلة القادمة.