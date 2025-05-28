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أحمد جودة - القاهرة - اقتربت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم التعاقد مع عمرو الجزار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هل حسم الأهلي صفقة عمرو الجزار نهائيا؟.. كريم رمزي يكشف تفاصيل جديدة

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "النادي

الأهلي لم يحسم صفقة عمرو الجزار بشكل نهائي حتى الآن".

وأضاف:" الأهلي عرض على نادي غزل المحلة مبلغ مالي قدره 25 مليون جنيه، من أجل الحصول على خدمات عمرو الجزار، ولكن نادي بيراميدز قدم عرضًا مغريا يصل إلى 40 مليون جنيه".

وأشار كريم رمزي:" رغبة عمرو الجزار هي التي ستحسم الأمر، واللاعب يميل أكثر إلى النادي الأهلي ويرغب في الانضمام إلى صفوفه للمشاركة في كأس العالم للأندية ".

وأتم:" لا بد أن يتحرك النادي الأهلي خلال ال 48 ساعة القادمة، من أجل حسم صفقة الجزار، حتى يتم صدور التأشيرة له والاستعداد مع الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية".