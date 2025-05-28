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أحمد جودة - القاهرة - في خطوة مفاجئة، بدأ نادي ريال مدريد مفاوضات لتمديد عقد جناحه البرازيلي رودريغو، رغم التقارير المتزايدة التي ربطته بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريال مدريد يتحرك لتجديد عقد نجم الهجوم رغم شائعات الرحيل

وكانت مصادر صحفية قد تحدثت في وقت سابق عن عدم رضا رودريغو عن وضعه الحالي داخل الفريق، في ظل رغبته في الحصول على دور أكبر، وتزايد اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى بخدماته، وعلى رأسها آرسنال ومانشستر سيتي.

وعلى الرغم من أن عقد اللاعب يمتد حتى صيف عام 2028، إلا أن موقع “فوتبول إسبانيا” كشف، اليوم الثلاثاء، أن إدارة ريال مدريد تسعى لتمديد العقد حتى عام 2030، استنادًا إلى مصادر من داخل النادي.

وأشار التقرير إلى أن رودريغو يُعد جزءًا أساسيًا من المشروع الرياضي المستقبلي للنادي، وأن الإدارة حريصة على تأمين استمراره ضمن صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة.

ومع ذلك، لم يتخذ اللاعب قراره النهائي بعد، حيث ينتظر الاجتماع مع المدير الفني المنتظر، تشابي ألونسو، لتوضيح دوره الفني في المرحلة القادمة، قبل حسم موقفه بشأن الاستمرار أو الرحيل.