نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب الموسم الرياضي في مختلف دول العالم حيث انتهت الدوريات الخمس الكبرى إضافة للدوري الأوروبي كأول البطولات القارية. وتنطلق اليوم مباريات الدوري المصري في جولاتها الأخيرة إضافة لنهائي دوري المؤتمر الاوروبي. مواعيد مباريات الدوري المصري:- الأهلي- فاركو سيراميكا كليوبترا- بيراميدز بتروجيت -البنك الأهلي المصري- حرس الحدود وتنطلق كافّة المباريات في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل عبر مجموعةً قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة. دوري المؤتمر الأوروبي:- ريال بيتيس- تشيلسي - 10 مساء وينقل عبر قناة بي ان سبورتس الناقل الرسمي للمسابقة القارية.