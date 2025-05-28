الرياضة

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم اخر جولات الدوري المصري الممتاز في مرحلته الفاصلة والذي ينتظر الجماهير المتابعة لأحداثه حسم البطل لهذه النسخة.

وتقام اليوم 4 مواجهات هامة وعلى رأسها مواجهات حسم البطولة في الأمتار الأخيرة.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواجهات اليوم في الدوري المصري والذي جاءت كالاتي:-

أمام فاركو وبيراميدز يواجه سيراميكا

تقام مواجهتين حسم البطولة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة حيث يستقبل الأهلي نادي فاركو على ستاد القاهرة الدولي، بينما يستقبل سيراميكا كليوبترا نظيره بيراميدز على ستاد هيئة قناة السويس.

صراع الكونفيدرالية

وتنطلق في ذات التوقيت مبارايات حسم بطاقة التأهل للكونفدرالية والتي تجمع بين المصري البورسعيدي أمام حرس الحدود في ستاد قناة السويس الجديد، وبتروجيت أمام البنك الأهلي.

وتنقل المواجهات عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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