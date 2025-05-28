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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، عن موعد وصول النجم المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى نادي الخلود السعودي، إلى القاهرة للانضمام إلى القلعة الحمراء.

موعد وصول أليو ديانج إلى القاهرة للانضمام إلى الأهلي

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" مدرب منتخب مالي متمسك بانضمام أليو ديانج لمعسكر المنتخب، ولن يستغنى عن اللاعب وأنه سينضم في الموعد المحدد مثله مثل كل لاعبي المنتخب".

وأضاف:" مدرب منتخب مالي قال أن اي ناد يرغب في الحصول على أي لاعب، لن نسمح بذلك إلا بعد انتهاء الأجندة الدولية ".

وأوضح: "منتخب مالي سيواجه الكونغو يوم 5-6 وبالتالي ديانج لن يسافر مع بعثة الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسيلحق بالبعثة بعدها".

وأشار كريم رمزي" أما عن نادي الخلود، تواصلت مع رئيس النادي وأكد أن أليو ديانج سيكون متواجد في القاهرة غدا الأربعاء، وبنسبة 90% سيكون حاضرا في ستاد القاهرة لمشاهدة مباراة الأهلي وفاركو".