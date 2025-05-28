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أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، على التشكيل الذي سيبدأ به مبارة ريال بيتيس الإسباني، مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة تشيلسي ضد ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ريال بيتيس وتشيلسي، مساء اليوم الأربعاء على ملعب مييسكي ببولندا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو، تشالوباه، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، كول بالمر.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، بيدرو نيتو، جادون سانشو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس ضد تشيلسي

والجدير بالذكر أن قناة beIN Sports 1HD، هي التي ستقوم بإذاعة المواجهة المرتقبة بين فريقي تشيلسي ضد ريال بيتيس، مساء اليوم الأربعاء في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.