القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي وعشاق كرة القدم، عن القنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، مع نظيره فريق ريال بيتيس الإسباني، مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري، في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة تشيلسي ضد ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة ريال بيتيس وتشيلسي، مساء اليوم الأربعاء على ملعب مييسكي ببولندا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وستنقل مباراة تشيلسي ضد ريال بيتيس، عبر قناة beIN Sports 1HD؛ بصوت المعلق المميز أحمد البلوشي.

تردد قناة beIN SPORTS 1HD

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD