نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق ريال بيتيس الإسباني، مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري، في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة تشيلسي ضد ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ريال بيتيس وتشيلسي، مساء اليوم الأربعاء على ملعب مييسكي ببولندا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وتأهل فريق ريال بيتيس إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي عقب الفوز على فيورنتينا بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين، بينما نجح تشيلسي في التأهل إلى هذا الدور بعد الانتصار أمام ديور جاردن السويدي بنتيجة 5-1.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ريال بيتيس

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، إذاعتها بشكل حصري لمباراة تشيلسي ضد ريال بيتيس، مساء اليوم الأربعاء، وتحديدا من خلال قناة beIN Sports 1HD