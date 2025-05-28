نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مباراة المصري وحرس الحدود بالجولة التاسعة لدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة حرس الحدود والمصري، والتي تقام ضمن منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية لدوري نايل الممتاز.

طاقم تحكيم مباراة المصري وحرس الحدود

ويقود المباراة تحكيميًا الحكم محمود ناجي، حكمًا للساحة

أحمد عادل عبد الفتاح ، مساعد حكم أول

وائل عاطف ، مساعد حكم ثان

أحمد ناصر : حكمًا رابعًا

محمود دسوقي : حكم تقنية الفيديو

محمد عزازي: مساعد حكم تقنية الفيديو

تقام هذه المباراة في الثامنة من مساء اليوم الاربعاء، على ستاد السويس الجديد.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قناة "أون تايم سبورت "، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء، لتغطية آخر استعدادات الفريقين وتحليل الأداء الفني والتكتيكي المتوقع.