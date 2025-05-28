نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوصول إلى حل وسط".. تفاصيل جديدة عن مفاوضات الأهلي مع رامي ربيعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، عن كواليس جديدة لأول مرة بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من أجل حسم ملف تجديد عقده.

تفاصيل جديدة عن مفاوضات الأهلي مع رامي ربيعة

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" مجلس إدارة النادي الأهلي، انقسم حول رحيل رامي ربيعة عن صفوف الفريق، البعض وافق على فكرة رحيله، والبعض الآخر رفض ذلك".

وأضاف:" هناك مجموعة من مجلس إدارة النادي الأهلي، ترى أن رامي ربيعة لا يجب أن يرحل بهذا الشكل، لأن سيتأكد الحديث الذي يتم تداوله بأن صفقة زيزو ستكون السبب في وجود مشاكل داخل غرفة الملابس".

كما أوضح:" البعض الآخر في مجلس النادي الأهلي، رأيهم أن رامي ربيعة طلباته المالية وصلت إلى 85 مليون جنيه في الموسم، والنادي لن يوافق على هذا المبلغ، ولذلك سيتم توجيه الشكر له".

واستكمل: "بالنسبة إلى خوسيه ريفيرو، فإنه يرى أن أرقام رامي ربيعة هي الأفضل في الأهلي بين المدافعين المتواجدين في الوقت الحالي، ويرغب في استمراره مع الفريق"

ثم أتم كريم رمزي:" خلال الساعات الماضية، هناك وسطاء تدخلوا بين النادي الأهلي ورامي ربيعة، ليتم الوصول إلى حل وسط، ولذلك موضوع رامي ربيعة حتى هذه اللحظة لم يغلق تماما، وقد يعلن النادي عن تجديد عقد اللاعب بعد مباراة فاركو بعدة أيام".